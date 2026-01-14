توزيع 750 قطعة أرض في "كاني قرژالة"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ضمن إطار قرار حكومة إقليم كوردستان بتوزيع قطع الأراضي على الموظفين، تستمر العملية بشكل واسع في حدود محافظة أربيل، حيث يتسلم اليوم موظفو حدود بلدية "كاني قرژالة" قطع أراضيهم.

وبحسب المعلومات، سيتم اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، توزيع نحو 750 قطعة أرض على الموظفين ضمن حدود رئاسة بلدية كاني قرژالة.

وحتى الآن، تم توزيع قرابة 31 ألف قطعة أرض، في المرحلة الأولى ضمن حدود بلديات (شمامك، بنصلاوة، دارتو، كسنزان، بحركة، مخمور، قوشتبة، ديبكة، وعدة مناطق أخرى).

يُذكر أن توزيع الأراضي على موظفي إقليم كوردستان يجري تنفيذه بقرار من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان. وتؤكد الجهات المعنية أن العملية تسير بسلاسة، وأن جميع الموظفين الذين تشملهم الضوابط والتعليمات سيحصلون على قطع أراضٍ ضمن حدود بلدياتهم.