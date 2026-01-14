الثلوج وسوء الأحوال الجوية يقيدان حركة المرور في منفذ "حاج عمران" الحدودي

مطالبة السياح والمواطنين بعدم استخدام منفذ حاج عمران إلا في حالات الضرورة القصوى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دعت مديرية الإعلام والعلاقات في منفذ حاج عمران الدولي، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، المواطنين والسياح إلى عدم زيارة المنفذ إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بسبب تساقط الثلوج الكثيفة وسوء الأحوال الجوية.

وفي بيان رسمي، طالبت إدارة المنفذ السياح والمواطنين من إقليم كوردستان والعراق وإيران بـ "عدم التوجه إلى المنفذ لغرض التنقل ما لم تكن هناك ضرورة ملحة، وذلك بسبب وصول موجة من تساقط الثلوج واستمرارها، وصعوبة الطرق، وسوء الحالة الجوية".

كما أوضح البيان أن فرقها في حالة تأهب تام لتنظيف الطرق، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغ المواطنين في بيان لاحق فور تحسن الأحوال الجوية وعودة حركة المرور إلى طبيعتها.

ويقع منفذ حاج عمران الدولي في بلدة حاج عمران التابعة لقضاء "جومان" بمحافظة أربيل، على الحدود بين إقليم كوردستان وجمهورية إيران الإسلامية. ويعتبر هذا المنفذ أحد النقاط الحدودية الاستراتيجية والمهمة بين الجانبين، وله دور بارز في الحركة التجارية والسياحية.

يُذكر أن منطقة حاج عمران، وبسبب موقعها الجغرافي ووجودها في منطقة جبلية، تواجه باستمرار في فصل الشتاء تساقطاً كثيفاً للثلوج وانخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، مما يتسبب سنوياً في مشاكل لحركة المرور ويؤدي في كثير من الأحيان إلى إغلاق المنفذ مؤقتاً.