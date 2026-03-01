قاليباف في أول تصريح بعد مقتل خامنئي: دخلنا مرحلة الانتقام وسنرد بضربة قاسية

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أدلى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد 1 آذار 2026، بتصريحات وصفت بـ"شديدة اللهجة" عبر رسالة فيديو رسمية، نعى فيها المرشد الإيراني علي خامنئي، متوعداً الجهات المسؤولة عن مقتله برد "مزلزل".

استهل قاليباف كلمته بالتعبير عن حجم الصدمة، قائلاً: "لم يدر بخلدي يوماً أن أواجه موقفاً أكثر مرارة وألماً من يوم مقتل الجنرال قاسم سليماني، وكنت أتمنى لو سنحت لي الفرصة لأتحدث باستفاضة عن عمق هذا المصاب الجلل".

ووصف قاليباف علي خامنئي بـ"إمام الثورة الشهيد" و"المعلم الثاني للقرن الجديد" بعد الإمام الخميني، مشيراً إلى علاقة وثيقة جمعته به امتدت لنحو 50 عاماً، مؤكداً أنه لم يتخيل يوماً العيش في إيران دون وجود هذه الشخصية السياسية البارزة.

وفي رسالة مباشرة، أكد قاليباف أن الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية قد تم تجاوزها، مخاطباً من وصفهم بـ"العملاء" بقوله: "يجب أن تدفعوا ثمن هذه الجريمة النكراء، بالنسبة لنا، لم يعد الأمر مجرد صراع أو حرب، بل هو وقت الانتقام".

وأضاف متوعداً: "بإرادة ودعم عشرات الملايين من أبناء الشعب الإيراني الأوفياء، سنوجه لكم ضربة قاصمة ستجعلكم تندمون على فعلتكم، وستدركون قريباً أن أوهامكم وخيالاتكم لن تصمد لأكثر من أيام معدودة".

وفي ختام رسالته، وجه رئيس البرلمان خطاباً إلى الداخل الإيراني، وتحديداً الفئات المعترضة أو التي لديها شكاوى من الأداء الحكومي، قائلاً: "أعلم أن لديكم عتباً وشكاوى على عملنا، لكن علينا جميعاً الحذر من الانجرار خلف خداع الأعداء وتضليلهم. حتى وإن كان لديكم تحفظات تجاهنا، فأنا أعلم يقيناً أنكم تحبون إيران وتغارون على مصلحتها".