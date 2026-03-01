إيران تؤكد مقتل قائد الحرس الثوري ومستشار خامئني

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت إيران، اليوم الأحد، مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني محمد بابكور ومستشار خامئني علي شمخاني.

جاء ذلك، بعد ساعات من إعلان طهران مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في الهجوم غير المسبوق الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أمس السبت، وأعلنت الحداد في البلاد لمدة 40 يوما.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية بمقتل محمد باكبور الذي تولى قيادة الحرس الثوري في يونيو العام الماضي خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، وعلي شمخاني الذي كان أحد كبار المسؤولين الأمنيين في إيران، وقال إنهما سقطا "شهيدين" السبت في الضربات الإسرائيلية الأميركية على طهران.

وبعد مقتل خامنئي، من المنتظر أن يتولى 3 مسؤولين إيرانيين، من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، الإشراف على المرحلة الانتقالية في إيران، وفق ما أعلن الأحد محمد مخبر، أحد مستشاري علي خامنئي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وقال مخبر إن هذا الثلاثي سيضم بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ومحاميا من مجلس صيانة الدستور.