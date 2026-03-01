ترامب يتوعد إيران بضربة "لم يسبق لها مثيل" في حال نفذت تهديداتها

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حذر الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب من أن الولايات ​المتحدة ستضرب ‌إيران "بقوة لم يسبق لها مثيل"، في ‌حال ‌نفذت الأخيرة تهديدها بشن هجوم ‌كبير.



وقال ترامب ‌في ⁠منشور على منصة تروث سوشال: ⁠صرحت ‌إيران للتو بأنها ستضرب ⁠بقوة شديدة اليوم، ⁠أقوى من ذي ⁠قبل، من الأفضل ألا يفعلوا ذلك، لأنه إن فعلوا فسنضربهم بقوة لم يسبق ​لها ‌مثيل.

وتوعّد الحرس الثوري الإيراني الأحد بشن "أشرس هجوم في تاريخ" القوات المسلحة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، عقب الهجمات التي يشنها البلدان منذ السبت ومقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال الحرس الثوري على تلغرام "سيبدأ في أي لحظة أشرس هجوم في تاريخ القوات المسلحة الإيرانية ضد إسرائيل والقواعد الأميركية.