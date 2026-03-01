لاريجاني: ترامب سقط في "الفخ الإسرائيلي" وردنا القادم سيزلزل المنطقة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، عن توجه الدولة لتشكيل مجلس قيادة مؤقت لإدارة شؤون البلاد وفقاً للدستور، مؤكداً في الوقت ذاته أن القوات المسلحة الإيرانية أتمت جاهزيتها لتوجيه ضربات "موجعة وصادمة" للولايات المتحدة وإسرائيل رداً على اغتيال المرشد علي خامنئي.

وفي تصريحات صحفية عكست حجم التصعيد، كشف لاريجاني أنه تم وضع خطط دقيقة لترتيب هرم القيادة بما يتماشى مع نصوص الدستور الإيراني، مشيراً إلى أن الإعلان عن "مجلس القيادة المؤقت" سيتم في وقت قريب جداً.

وشدد لاريجاني على أن الخيار الوحيد أمام إيران كان "بين الاستسلام أو المقاومة"، مؤكداً أن العدو واهم إن ظن أن اغتيال القادة سيزعزع استقرار الدولة.

وعلى الصعيد العسكري، أطلق لاريجاني تحذيرات شديدة اللهجة قائلاً: "سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على رحيل المرشد"، مؤكداً أن الضربات القادمة ستكون أكثر إيلاماً للأمريكيين من أي وقت مضى، وأن الرد الإيراني سيكون "أقوى بمراحل" مما شهده الخصوم بالأمس.

واتهم لاريجاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقوع في "فخ إسرائيلي"، معتبراً أن إسرائيل أصبحت الأولوية الأولى لترامب على حساب مصالح الولايات المتحدة نفسها.

وحذر من أن طهران أبلغت واشنطن، عبر السفارة السويسرية، بأن كافة القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافاً مباشرة للقوات الإيرانية في حال استمرار العدوان.

وفي رسالة طمأنة للجيران، أوضح لاريجاني أن إيران "لا تنوي الاعتداء على الدول المجاورة"، لكنه استدرك قائلاً: "عندما تضع أي دولة قواعدها في خدمة العدوان الأمريكي، فإن تلك القواعد ستكون في مرمى نيراننا".

وختم أمين مجلس الأمن القومي تصريحاته بالإشارة إلى أن القوات المسلحة أعدت تجهيزات متطورة وأن الظروف الميدانية "مواتية تماماً" لمواصلة العمليات العسكرية، داعياً الشعب الإيراني إلى اليقظة والالتفاف حول القيادة في هذه المرحلة المصيرية لإحباط مخططات تقسيم البلاد ونهب ثرواتها.