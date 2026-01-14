المتحدث باسم الحكومة: سنطالب الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب السبعة المتأخرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- صرح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، خلال مؤتمر صحفي، ورداً على سؤال لمراسل "كوردستان 24" (هوشمند صادق)، قائلاً: "بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ستجري حكومة إقليم كوردستان مباحثات مع المسؤولين في بغداد بشأن ملف الموازنة". مضيفاً: "خلال السنوات الثلاث الماضية، وبشكل تعسفي، لم تُصرف سبعة رواتب لموظفي إقليم كوردستان؛ ونحن لن نتنازل عنها وسنطالب بها جميعاً".

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ناقش خلاله محورين أساسيين: الموازنة ورواتب الموظفين، والاتفاق الثلاثي بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم.

وعقب انتهاء الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين، عقد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، مؤتمراً صحفياً أجاب فيه على مجموعة من أسئلة الصحفيين.

"سنطالب بالموازنة وبالرواتب السبعة"

وأعلن بيشوا هوراماني أنهم بانتظار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفور تشكيلها، ستبدأ حكومة إقليم كوردستان مباحثاتها معها بشأن ملف الموازنة، مبيناً: "لن نناقش مسألة الرواتب مع الحكومة الاتحادية مرة أخرى بشكل منفصل، بل سنتحدث عن ملف الموازنة ككل".

وبحسب هوراماني، فإن حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية تبلغ 14% وفقاً لنسبة السكان، مستدركاً بالقول: "لكن ما صُرف لحكومة إقليم كوردستان حتى الآن كان أقل بكثير من استحقاقها القانوني والدستوري. قد يتساءل البعض عن راتبين متأخرين، كلا؛ نحن لم نُحرم من راتبين فقط، بل سُلبت منا سبعة رواتب بظلم وتعسف خلال السنوات الثلاث الماضية".

كما أشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن "رئيس الوزراء وجّه بإعداد ورقة عمل اعتباراً من اليوم، تمهيداً للتفاوض مع الحكومة العراقية بشأن قانون الموازنة الاتحادية الجديد".