إغلاق منفذ "زيت" الدولي بسبب تراكم الثلوج

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أبلغت مديرية أمن المنافذ الحدودية في بيان لها، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، المواطنين بتليقيهم من قبل إدارة منفذ "ديرجيك" التركي ومنفذ "زيت" في إقليم كوردستان، بتوقف حركة السياحة تماماً وإغلاق جميع الطرق، وإغلاق منفذ "زيت" الدولي بسبب الثلوج

وأشارت مديرية أمن المنافذ الحدودية إلى أن إغلاق منفذ "زيت" سيستمر حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك في وقت كانت فيه مديرية أمن المنافذ الحدودية قد أبلغت جميع السياح، يوم الخميس 1 كانون الثاني 2026، بإغلاق منفذ "زيت" الدولي أمام حركة المسافرين حتى إشعار آخر، وذلك بسبب موجة ثلوج كثيفة وحالة الطقس وصعوبة التنقل في الطرق المؤدية إليه.