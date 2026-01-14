مجلس الإفتاء: أي زيادة تؤخذ عند استبدال الدولار "الأبيض" بـ"الأزرق" حرام

لا يجوز التمييز بين قيمة الدولار الأزرق والأبيض

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدر المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان توضيحاً بشأن حكم صرف الدولار "الأزرق" بالدولار "الأبيض" (الطبعة القديمة) بسعر مختلف، مؤكداً أنهما من جنس واحد ولا يجوز التمييز بينهما، كما وضع المجلس "مخرجاً شرعياً" لهذه المعاملة.

وأوضح المجلس الأعلى للإفتاء، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، بخصوص التمييز في قيمة صرف الدولار الأبيض والأزرق في أسواق إقليم كوردستان، أنه يجب عدم التفريق بين قيمتيهما كونهما من فئة نقدية واحدة (جنس واحد)، ويجب تبادلهما دون زيادة أو نقصان.

وجاء في الفتوى: "إذا أراد شخص استبدال الدولار الأبيض بالأزرق، فعليه أولاً بيع الدولار الأبيض بعملة أخرى (مثل الدينار)، ومن ثم شراء الدولار الأزرق بتلك العملة".

وفيما يلي نص التوضيح:

المجلس الأعلى للإفتاء يوضح حكم استبدال الدولار الأزرق بالأبيض بسعر مختلف

قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (سورة النحل: 43)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد:

بعد أن استفتى الكثير من المواطنين حول ظاهرة غريبة ظهرت في أسواق العراق وإقليم كوردستان، تتمثل في التمييز بين الدولار القديم (الأبيض) والدولار الجديد (الأزرق) في السعر عند الاستبدال، وبعد المتابعة والتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإفتاء بتاريخ 6/1/2026، تبين أنه لا يوجد أي فرق قانوني بين سعر هذين النوعين. وبعد التشاور مع خبراء سوق العملة والاطلاع على النصوص الشرعية والمقاصد العليا للشريعة، تقرر ما يلي:

1- يجب أن يكون استبدال الدولار الأمريكي الأبيض بالأزرق "يداً بيد" وبشكل متساوٍ دون زيادة أو نقصان، لأنهما من جنس واحد وفئة نقدية واحدة. وقد جاء في الحديث الصحيح: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ... مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ أوِ اسْتَزادَ فقَدْ أرْبَى؛ الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ) رواه مسلم. لذا، فإن أي عملة تُقرض يجب أن تُرد بنفس النوع والمقدار والعدد.

2- إذا كان شخص مديناً لآخر أو لشركة أو محل تجاري بالدولار، فلا يحق للدائن المطالبة بأكثر من المبلغ الذي أقرضه بذريعة استلام دولار "أبيض".

ملاحظة (المخرج الشرعي): المخرج الشرعي في هذا الواقع هو: إذا أراد شخص استبدال دولار أبيض بدولار أزرق، فعليه بيع الدولار الأبيض بعملة أخرى، ثم شراء الدولار الأزرق بتلك العملة.

المجلس الأعلى للإفتاء في كوردستان

24 رجب 1447هـ = 13/1/2026م

من جانبه، صرح عبد الله شيركاوي، المتحدث باسم المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان، بشكل خاص لموقع "كوردستان 24" قائلاً: "عند استبدال الدولار الأزرق بالأبيض، فإن تقاضي أي مبلغ مالي بذريعة اختلاف نوعهما هو أمر حرام".

وأوضح أن الدولار الأبيض والأزرق من الناحية القانونية لهما القيمة ذاتها وهما من جنس واحد؛ لذا يجب أن يكون التبادل فورياً وبنفس المبلغ، وأي زيادة تؤخذ في هذا الإطار تُعد رباً وحراماً.