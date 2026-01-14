مجلس النواب العراقي يعلن أسماء 15 مرشحاً مستوفياً لشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم، القائمة الرسمية لأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين استوفوا الشروط القانونية والدستورية اللازمة للمنافسة على المنصب.

وأكد المجلس أن اللجنة المختصة أتمت تدقيق ملفات المتقدمين، وخلصت إلى قبول 15 مرشحاً توافرت فيهم المعايير المطلوبة. وشملت القائمة المعلنة الأسماء التالية:

1. شوان حويز فريق نامق.

2. أحمد عبد الله توفيق أحمد.

3. حسين طه حسن محمد سنجاري.

4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله.

5. آسو فريدون علي.

6. سامان علي إسماعيل شالي.

7. صباح صالح سعيد.

8. عبد الله محمد علي ظاهر.

9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد.

10. إقبال عبد الله أمين حليوي.

11. نزار محمد سعيد محمد كنجي.

12. سردار عبد الله محمود تايمز.

13. فؤاد محمد حسين بكي.

14. مثنى أمين نادر.

15. نوزاد هادي مولود.

ويأتي هذا الإعلان كخطوة إجرائية دستورية تمهيداً لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد من قبل أعضاء البرلمان.