كمال محمد: ملف النفط سيكون محوراً رئيسياً في التفاوض مع بغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد، أن إقليم كوردستان ينتج يوميًا ما بين 250 ألفًا و270 ألف برميل من النفط.

وقال محمد، في تصريحٍ لكوردستان24، إن حكومة الإقليم تعمل على تثبيت حصة كوردستان في الموازنة العامة للعراق لعام 2026.

مشيرًا إلى أن اتصالات مستمرة وخطة واضحة وُضِعت لجعل هذا الملف محورًا رئيسيًا في المفاوضات مع الحكومة العراقية المقبلة.

وفيما يخص ملف النفط، أوضح وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بالوكالة أن الإقليم ينتج حاليًا ما بين 250 ألفًا و270 ألف برميل نفط يوميًا.

وأضاف أن عمليات تصدير النفط استؤنفت، وتم حتى الآن تصدير 22 مليون برميل.

وأشار إلى أن مدة الاتفاق الثلاثي الخاص بتصدير النفط كانت تنتهي في الثاني عشر من الشهر الماضي، إلا أنه جرى تمديدها لغاية 31 آذار من العام الجاري، بهدف إتاحة الفرصة أمام الحكومة العراقية المقبلة لاتخاذ قرارها النهائي بشأن هذا الملف، مؤكدًا أنه لا توجد حاليًا أي مشكلة تتعلق بتصدير النفط.