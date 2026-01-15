الخارجية الأمريكية لـ "كوردستان 24": طلبنا من "توم باراك" العمل على حل الأوضاع في سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لشبكة "كوردستان 24"، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، داعيةً جميع الأطراف إلى العمل على تهدئة الأوضاع.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، توم بيغوت، إلى أنه يتعين على الأطراف المعنية تكريس كافة جهودها لبناء سوريا آمنة ومستقرة تحمي مصالح جميع المكونات، بدلاً من الانزلاق بالبلاد إلى دوامة جديدة من العنف والفوضى.

وفي تصريح لمراسل "كوردستان 24" رحيم رشيدي، فجر اليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية بأن السفير توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، يواصل مهامه في تسهيل عملية الحوار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وفيما يتعلق بالأوضاع في حيي "الأشرفية" و"الشيخ مقصود" والهجمات التي يشنها الجيش السوري ضد قوات "قسد"، كشفت الوزارة أنها تتابع وتراقب تطورات الوضع هناك عن كثب. وشددت واشنطن على أنه في ظل هذه الظروف الحساسة، يجب على جميع الأطراف الابتعاد عن المواجهات العسكرية واللجوء حصراً إلى الحوار والحلول السياسية.