هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية في بغداد

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تعرضت قاعدة "فيكتوريا" العسكرية، التي تضم قوات أمريكية ومستشارين للتحالف الدولي قرب مطار بغداد الدولي، لهجوم عنيف بطائرات مسيرة فجر اليوم الأربعاء 4 آذار/مارس 2026.

وأفادت تقارير ميدانية بتصاعد أعمدة الدخان من القاعدة إثر وقوع إصابات مباشرة، مما أدى إلى نشوب حرائق وأضرار مادية جسيمة في القسم اللوجستي. وبحسب المصادر، فقد أخفقت منظومة الدفاع الجوي (C-RAM) في اعتراض كافة الأهداف رغم تفعيلها فور رصد الطائرات، وسط دوي صفارات الإنذار التي هزت أرجاء المطار.

من جانبها، سارعت جماعة "سرايا أولياء الدم" إلى إعلان مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة في بيان لها أن الاستهداف جاء "رداً ثأرياً" على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وفي إطار مساندة ما أسمته بـ"محور المقاومة".

وفيما يلف الغموض حجم الإصابات البشرية بانتظار صدور بيان رسمي من واشنطن أو بغداد، فرضت القوات الأمنية العراقية طوقاً مشدداً حول المنطقة المحيطة بالمطار، وباشرت حملة تمشيط واسعة في الضواحي القريبة لتحديد مواقع انطلاق الهجوم.