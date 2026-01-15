عضو في الكونغرس الأمريكي يشيد بدور الرئيس بارزاني في تهدئة الأوضاع بسوريا

إقليم كوردستان "نموذج يحتذى به"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس مسعود بارزاني وأحمد الشرع ساهم بشكل كبير في تهدئة التوترات في سوريا، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان العراق يمكن أن يكون نموذجاً يُحتذى به لـ "غرب كوردستان" (كوردستان سوريا).

وقال ويلسون في تصريح لمراسل "كوردستان 24" في واشنطن، عيسى حسن، إن المكالمة الهاتفية بين الرئيس بارزاني والرئيس السوري أحمد الشرع كانت ذات أهمية بالغة لتهدئة الأوضاع المضطربة في البلاد.

وأعرب عضو الكونغرس عن اعتقاده بأن تجربة إقليم كوردستان العراق يمكن أن تمثل نموذجاً ناجحاً للكورد في سوريا، بحيث يحصلون على نوع من الحكم الذاتي أو الاستقلال في إدارة شؤونهم ضمن إطار الدولة السورية.

وفي سياق السياسة الأمريكية، أوضح ويلسون أن "الرئيس دونالد ترامب يرغب في رؤية استقرار حقيقي في العراق والمنطقة، وهذا الاستقرار سيتحقق بالتعاون مع مارك سافوي في العراق، وصولاً إلى بلد يتمتع بسيادة كاملة".

وتأتي هذه التصريحات بعد التوترات الأخيرة التي شهدها حيا "الأشرفية" و"الشيخ مقصود" الكورديان في مدينة حلب جراء هجمات الجيش العربي السوري، والتي أعقبها اتصال هاتفي من الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس مسعود بارزاني.

وخلال ذلك الاتصال، شدد الشرع على أن الكورد يمثلون مكوناً أصيلاً ورئيسياً من مكونات الشعب السوري، مؤكداً التزام الدولة السورية بضمان كامل حقوقهم الوطنية والسياسية والمدنية على غرار كافة المكونات الأخرى.

يُذكر أن النائب جو ويلسون يُعد من الأصدقاء البارزين للكورد في الكونغرس الأمريكي، وله مواقف تاريخية داعمة لإقليم كوردستان وحقوق الشعب الكوردي. ويرى ويلسون أن أمام العراق فرصة كبيرة للنمو والازدهار إذا ما اتخذ خطوات جادة في تغيير سياساته، مشدداً على ضرورة احترام أمن واستقرار حكومة إقليم كوردستان.