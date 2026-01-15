كركوك: طلاب مدرسة كوردية يختارون ممثليهم في "برلمان الطالب" عبر صناديق الاقتراع

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تهدف لترسيخ قيم الديمقراطية، شهدت إحدى مدارس الدراسة الكوردية في مدينة كركوك، استعدادات وأجواء انتخابية لطلابها لاختيار ممثليهم في "برلمان الطالب".

وتأتي فكرة "برلمان الطالب" برعاية من المجلس الثقافي البريطاني (British Council) وبدعم من وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان. وقد طُبق هذا المشروع لأول مرة هذا العام في عدد من مدارس الدراسة الكوردية، بهدف تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، والتغيرات المناخية، وحماية البيئة، فضلاً عن تدريب الطلاب على ممارسة العملية الديمقراطية.

وصرح مدير الدراسة الكوردية في كركوك، كاميران علي، لشبكة "كوردستان 24" قائلاً: "هذه تجربة جديدة، وآمل أن يستفيد الطلاب منها في بناء مستقبلهم وفي كيفية خدمة البيئة".

وشهدت الانتخابات في "مدرسة زانكو" تنافساً بين 26 طالباً وطالبة، حيث أدلى 427 طالباً بأصواتهم. وأسفرت النتائج النهائية عن فوز ستة ممثلين، اختاروا من بينهم بالتوافق والانتخاب (رئيساً للبرلمان، ونائباً، وسكرتيراً)، بينما سيعمل الثلاثة الآخرون كأعضاء احتياط.

وقالت رئيسة برلمان الطلاب المنتخب، ساية هيمن: "أنا سعيدة جداً وأشكر زملائي الذين منحوني أصواتهم؛ سأتحمل هذه المسؤولية بكل إخلاص، وسنكون أنا وزملائي جسراً يربط بين الطلاب وإدارة المدرسة لنقل مشاكلهم والعمل على حلها".

وتكتسب هذه العملية أهمية رمزية خاصة في مدينة كركوك؛ فبينما يؤكد الكورد على "كوردستانية" المدينة، فإنهم يشددون دائماً على رغبتهم في حسم القرارات والمصير عبر صناديق الاقتراع. وتعتبر هذه التجربة المدرسية رسالة موجهة للعالم تؤكد إيمان الكورد الراسخ بالقيم الديمقراطية والانتخابات كمنهج للحياة.