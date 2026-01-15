الإدارة الذاتية تحذر من "حروب جديدة" في سوريا وتدعو دمشق للحوار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026، بياناً شديد اللهجة حذرت فيه من التبعات الكارثية للتصعيد العسكري الأخير من قبل الجيش العربي السوري والفصائل التابعة للحكومة الانتقالية في دمشق، معتبرة أن هذا النهج يهدد بتقويض ما تبقى من آمال لتحقيق الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.

وأعربت الإدارة الذاتية عن إدانتها لما وصفته بـ"التصعيد غير المبرر"، مشيرة إلى أن الشعب السوري الذي عانى ويلات الحرب والنزوح على مدار 15 عاماً يتطلع اليوم إلى طي صفحة العنف. وجاء في البيان: "إن افتعال حروب جديدة في هذا التوقيت يضرب أسس العيش المشترك ويعمق حالة الانقسام، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى التكاتف لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية".

وأكد البيان على ضرورة اعتماد "لغة الحوار والنقاش المسؤول" كسبيل وحيد لحل القضايا العالقة، بعيداً عن لغة التهديد والسلاح التي لن تنتج رابحاً، بل ستزيد من فاتورة الدم التي يدفعها السوريون.

وجددت الإدارة الذاتية دعوتها لكافة القوى الفاعلة للعمل من أجل بناء "سوريا لامركزية" تضمن حقوق جميع المكونات القومية والدينية دون استثناء، مطالبة الحكومة الانتقالية بضرورة ترجيح كفة التفاوض والتحلي بالمسؤولية الوطنية لحقن الدماء وإفشال مخططات "فرق تسد".

واختتمت الإدارة بيانها بمناشدة المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف السوري لاتخاذ خطوات حازمة لمنع اندلاع صراع عسكري جديد، ودعم المسارات السياسية التي تضمن إنهاء معاناة السوريين وتحقيق سلام دائم ومستدام.

يأتي هذا البيان في ظل مشهد سوري معقد أعقب سقوط نظام الأسد، حيث تسلمت "حكومة انتقالية" مقاليد الأمور في دمشق، مدعومة من تحالفات إقليمية، بينما تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية (SDF) والإدارة الذاتية بالسيطرة على مناطق شاسعة في شمال وشرق سوريا (شرق الفرات)، والتي تضم ثروات النفط والقمح.

يكمن جوهر الخلاف الحالي في الرؤية لشكل الدولة السورية الجديدة؛ فبينما تدفع القوى المسيطرة في دمشق نحو استعادة "المركزية" وبسط سلطة الدولة على كامل الجغرافيا، تصر الإدارة الذاتية على نظام "لامركزي" (فيدرالي أو إداري واسع) يمنح المكونات السورية، وخاصة الكورد، اعترافاً دستورياً بهويتهم وحقوقهم الإدارية والعسكرية.

تشهد خطوط التماس في مناطق مثل ريف حلب الشمالي (منبج وتل رفعت) وريف دير الزور تحشدات عسكرية ومناوشات مستمرة، مما يثير مخاوف دولية من انفجار الوضع عسكرياً بشكل قد يعيد سوريا إلى المربع الأول من الصراع المسلح.