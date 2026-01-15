فيدان: الحوار مع (قسد) نهجنا الأمثل لحل الملفات لعام 2026

منذ ساعتين

أربيل( كوردستان24)- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده تأمل في التوصل إلى حلّ لملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال العام الحالي، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة معالجة الخلافات في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده فيدان، اليوم الخميس، مع ممثلين عن وسائل إعلام محلية ودولية في إسطنبول، حيث استعرض ملامح السياسة الخارجية التركية في 2026وتطورات الملفات الإقليمية.

وفي ما يتعلق بالوضع في سوريا والتوترات الأخيرة في مدينة حلب، أوضح فيدان أن “قضية قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تشكّل إشكالية بالنسبة لسوريا وتركيا والمنطقة”، معرباً عن أمله في “أن يتم حلّ هذا الملف خلال العام الجاري”. وأضاف أن “تركيا ستواصل في عام 2026 اتباع سياسة واضحة وحازمة في هذا الشأن”.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "منذ سقوط نظام الأسد، نشهد الوضع ذاته في سوريا "، لافتاً إلى أن “الطريق الأنسب لمعالجة هذه القضايا هو الدبلوماسية والحوار”.

ودعا فيدان إلى تنفيذ اتفاق 10 آذارالموقّع بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، مؤكداً أن “ضمان حقوق المكونات لا يتطلب بالضرورة اتفاقات جديدة”، ومشيراً إلى أن “أن الإشكالية الأساسية تكمن في آليات المشاركة السياسية للمكونات”.