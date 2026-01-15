وزير الدفاع الهولندي يصل إلى أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، مساء اليوم الخميس 15 كانون الثاني/يناير 2026، إلى العاصمة أربيل في زيارة رسمية تهدف إلى تفقد قوات بلاده العاملة في إقليم كوردستان وبحث العلاقات الثنائية.

وكان في استقبال الوزير الهولندي بمطار أربيل الدولي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي.

وذكرت دائرة العلاقات الخارجية في بيان لها، أن اجتماعاً عُقد بين الجانبين جرى خلاله التأكيد على أهمية تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب سفين دزيي عن تقدير حكومة الإقليم لمواقف هولندا الداعمة لكوردستان في مختلف المراحل، مثمناً بشكل خاص المساعدات العسكرية واللوجستية التي قدمتها أمستردام لقوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة بريكلمانز جولة ميدانية لتفقد وحدات القوات الهولندية المتمركزة في الإقليم، والتي تساهم في تقديم الدعم والمشورة ضمن إطار التحالف الدولي.