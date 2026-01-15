بمشاركة دولية واسعة.. انطلاق فعاليات المعرض الدولي الأول للوجستيات في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة أربيل، اليوم الخميس، افتتح فعاليات "المعرض الدولي الأول للوجستيات"، المتخصص في معدات ومستلزمات النقل الدولي، وذلك بحضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى ضم وزير النقل والاتصالات آنو جوهر، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي، إلى جانب عدد من القناصل وممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.

ويشارك في المعرض، الذي يقام على أرض معرض أربيل الدولي، حشد من شركات النقل المحلية والدولية المتخصصة في الشحن البري والبحري والجوي، والخدمات الجمركية، وأنظمة المراقبة الإلكترونية للشحنات، وإدارة المستودعات، وشركات التوصيل

المعرض الذي ينظمه "اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان"، يستعرض أحدث الابتكارات العالمية والماركات المحلية والإقليمية في مجالات التخليص الجمركي، التجارة الإلكترونية، الخدمات المصرفية والتأمين، وحلول سلاسل التوريد. ويهدف الحدث إلى جمع أقطاب قطاع النقل بمختلف أنواعه تحت سقف واحد، لتعريف السوق بأحدث التكنولوجيا اللوجستية، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير الروابط التجارية بين الشركات المحلية والعالمية، بما يصب في مصلحة النهوض بالقطاع التجاري في أربيل والعراق بشكل عام.

وخلال جولة في أروقة المعرض، أشاد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بهذه المبادرة النوعية، مثمناً جهود الجهات المنظمة والشركات المشاركة. وأعرب خوشناو عن تفاؤله بأن يشكل هذا المعرض ركيزة أساسية لتعزيز الشراكات الاستثمارية الفريدة، وتحويل أربيل إلى مركز تجاري واستراتيجي حيوي على مستوى المنطقة.

جدير بالذكر أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار والمختصين في معرض أربيل الدولي (بارك سامي عبد الرحمن) خلال الفترة من 14 وحتى 18 كانون الثاني الجاري، ويمثل فرصة ذهبية للعاملين في مجال الاستيراد والتصدير لإبرام عقود واتفاقيات مع شركات النقل العالمية بأسعار تنافسية وجودة عالية.