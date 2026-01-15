شاسوار عبد الواحد: قضيتُ أكثر من 5 أشهر في الحبس الانفرادي واعتقالي كان "سياسياً"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، اليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026، أن اعتقاله كان مرتبطاً بأجندات انتخابية، كاشفاً عن تفاصيل فترة سجنه التي استمرت لأكثر من خمسة أشهر في "الحبس الانفرادي".

وفي أول مؤتمر صحفي له عقب إطلاق سراحه بكفالة، قال عبد الواحد: "لقد عدتُ بعد 156 يوماً من السجن، وآمل أن أستفيد من تجربة الأشهر الخمسة الماضية التي قضيتها خلف القضبان".

واتهم رئيس حراك الجيل الجديد السلطات بأن اعتقاله كان "ظلمًا" وله أهداف سياسية واضحة، قائلاً: "اعتقالي كان مرتبطاً بالانتخابات، والهدف منه هو إبعادي عن الحملات الانتخابية ومنعي من التأثير في زيادة أصوات حراك الجيل الجديد".

وحول السند القانوني لحتجازه، أوضح عبد الواحد أن هناك 10 دعاوى قضائية كانت قد سُجلت ضده في السابق، مشيراً إلى أن عدداً من هذه القضايا قد أُغلق الآن، بينما لا يزال البعض الآخر قيد النظر ولم يُحسم بعد.

وأشار عبد الواحد إلى ظروف احتجازه القاسية، مؤكداً أنه وُضع في "غرفة زنزانة انفرادية" طوال مدة توقيفه التي تجاوزت خمسة أشهر.

من جهة أخرى، نقلت "كوردستان 24" معلومات تفيد بأن شاسوار عبد الواحد، وطوال فترة سجنه في الأشهر الخمسة الماضية، لم يمثل أمام المحكمة في أي قضية تتعلق بملفات الاستثمار أو حقوق المساهمين في مشروع "چاڤی لاند" السياحي، وهي القضايا التي كانت تثار ضده سابقاً.