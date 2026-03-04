الخارجية الأميركية تسمح لموظفيها غير الأساسيين في السعودية وعمان بالمغادرة

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-سمحت وزارة الخارجية الأميركية لموظفيها غير الأساسيين في السعودية وسلطنة عمان بالمغادرة، وفق ما أعلنت السفارتان الأميركيتان لدى الرياض ومسقط الثلاثاء، في الوقت الذي شنت فيه إيران ضربات انتقامية ردا على الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية.

وأعلنت السفارتان في بيانين نشرا على موقعيهما الإلكترونيين أن الوزارة "أذنت لموظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم بمغادرة" السعودية وسلطنة عمان "بسبب المخاطر الأمنية".

ودعت سلطنة عمان التي توسطت في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى وقف لإطلاق النار، بينما نددت الرياض بالهجمات الإيرانية، بما في ذلك الهجوم على السفارة الأميركية في الرياض الذي أجبرها على الإغلاق الثلاثاء.