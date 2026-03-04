الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-أعلن الحرس الثوري الإسلامي في بيان الأربعاء "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز الذي يرتدي أهمية حيوية لتجارة النفط العالمية عند مدخل الخليج.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده قوله إن "مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية لحرس الثورة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن البحرية الأميركية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز "في حال الضرورة".



المصدر: فرانس برس