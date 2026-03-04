فريق الأمن القومي الأميركي: الوضع في حرب إيران يتغير كل ساعة

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-قال مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون إن كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي ​أمضوا معظم يوم الثلاثاء في تقديم حججهم إلى الكونغرس بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، واصفين العملية بأنها تتطور بسرعة وتاركين الباب مفتوحا أمام ​إمكانية إرسال قوات أميركية.

وقدم وزيرا الخارجية ماركو روبيو والدفاع ⁠بيت هيغسيث ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، إفادات سرية أولا لمجلس الشيوخ بأكمله ثم لمجلس النواب بأكمله.

وقال جوش هاولي السناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري للصحفيين بعد ذلك، إن العملية ضخمة وتتغير بسرعة.

وقال: "أكد مقدمو الإحاطة أن الوضع يتغير كل ساعة تقريبا، وأعتقد أن النطاق واسع جدا".

وقال السناتور بيل كاسيدي إنه لا يعتقد أن ترامب يخطط لنشر قوات برية في إيران، لكنه قال ​إن مقدمي الإفادة لم يستبعدوا هذا الاحتمال.

وأضاف كاسيدي، وهو جمهوري من لويزيانا، للصحفيين: "لا أعتقد أن الشعب الأميركي يريد أن يرى قوات على الأرض. لقد تركوا هذا الاحتمال مفتوحا. لكن يبدو أنه ‌ليس شيئا يركزون عليه".



المصدر: سکاي نیوز