موقف كوردي موحد لمواجهة التصعيد في حلب وتأكيد على التمسك باتفاقيات الحل

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- عقد قادة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والمجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، اليوم الخميس، اجتماعاً في مدينة الحسكة لمناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة، مع التركيز على سبل حل القضية الكوردية في البلاد.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد عُقد الاجتماع بشكل مغلق بعيداً عن وسائل الإعلام، حيث تناول الجانبان آخر التطورات الميدانية والسياسية. وكان المحور الرئيسي للمباحثات هو تقييم وضع حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" في مدينة حلب، اللذين تعرضا لهجمات عسكرية مؤخراً، حيث اتفق الطرفان على اتخاذ موقف موحد ومشترك تجاه هذه الأزمة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة بقاء سكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مناطقهم وإدارة شؤونهم ذاتياً، وذلك في إطار تنفيذ ما يُعرف بـ "اتفاق 1 نيسان".

وفي سياق متصل، جدد الطرفان التزامهما بـ "اتفاق 10 آذار" الذي أُبرم العام الماضي، مؤكدين أن حل القضية الكوردية في سوريا يجب أن يستند إلى بنود ذلك الاتفاق. واختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على استمرار التنسيق والتشاور لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

يأتي هذا التحرك السياسي في وقت شهدت فيه الأحياء الكوردية في حلب تصعيداً عسكرياً خطيراً؛ ففي ليلة 10 كانون الثاني 2026، شنت قوات الجيش العربي السوري، بناءً على أوامر "أحمد الشرع"، هجوماً واسعاً بالدبابات والأسلحة الثقيلة استهدف حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وقد أدى القصف العشوائي العنيف إلى كارثة إنسانية، حيث نزح قرابة 150 ألف مواطن من منازلهم، فيما بلغت حصيلة الضحايا المدنيين حتى الآن 216 قتيلاً و100 جريح.