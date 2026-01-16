لقاءٌ مرتقب في أربيل بين المبعوث الأميركي إلى سوريا وقائد قسد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في أربيل يوم غدٍ السبت، في إطار جهود أميركية مكثفة لتجنب اندلاع صراع شامل بين قوات الحكومة السورية الانتقالية وقسد.

وذكرت مصادر مطلعة، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ساهم في التوسط لعقد هذا اللقاء، وفق ما نقله المونيتور.

ويحظى رئيس إقليم كوردستان بثقة واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية على حد سواء، كما تربطه علاقات وثيقة مع تركيا، وهي طرف فاعل رئيسي في الأزمة.

يأتي هذا الاجتماع على خلفية تهديدات الحكومة السورية المؤقتة بمهاجمة بلدات في الشمال والشرق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، بعد أيامٍ من وقوع اشتباكات بين الجيش العربي السوري وأفرادٍ من قوى الأمن الكوردي (الأسايش) في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكوردية في مدينة حلب.

ومن المرجح أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى نسف اتفاقية 10 مارس/آذار التي وُقعت عام 2025 الماضي بين عبدي والشرع.

وحددت هذه الاتفاقية معايير دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية التي يقودها الكورد وتسيطر على الثلث الشمالي والشرقي من البلاد.

ويُعتبر التوصل إلى اتفاق دائم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار في سوريا بعد أكثر من 14 عامًا من الصراع.

وامتنع متحدث باسم مكتب باراك عن التعليق على جدول أعمال المبعوث.