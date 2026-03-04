تصعيد ميداني في نينوى.. استهداف مقرات لفصائل "الحشد الشعبي" في الموصل وبعشيقة

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر أمنية في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بتعرض مقرين تابعين لهيئة الحشد الشعبي لاستهدافات منفصلة في مدينة الموصل وضواحيها، مما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي تفاصيل الحادث الأول، ذكر مصدر أمني لوسائل إعلام محلية أن مقذوفاً مجهول المصدر سقط ظهر اليوم داخل باحة مقر تابع لـ "كتائب سيد الشهداء" في منطقة الرشيدية، بالقرب من الجامعة التقنية شمال شرقي الموصل. وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلّف خسائر في الأرواح أو أضراراً مادية جسيمة، مشيراً إلى أن فرق مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية، بمساندة الدفاع المدني، بدأت تحقيقات ميدانية فورية لتحديد طبيعة الهجوم ومصدره.

وفي سياق متصل، تعرض مقر اللواء 30 التابع للحشد الشعبي في قرية "خرسبات" ضمن حدود ناحية بعشيقة شرقي نينوى إلى قصف مباشر. وأكدت التقارير أن الهجوم ألحق أضراراً مادية بالمبنى، لكنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية بين صفوف القوات المتواجدة هناك.

وتأتي هذه الهجمات المتزامنة في محافظة نينوى ضمن سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية التي استهدفت مقار عسكرية وفصائل مسلحة في عدة مناطق عراقية خلال الأيام القليلة الماضية. ويربط مراقبون هذا التصعيد بالعمليات العسكرية الواسعة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المصالح والتحالفات الإيرانية في المنطقة، مما يضع الأراضي العراقية مجدداً في قلب دائرة الصراع الإقليمي والدولي.