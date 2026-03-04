وزارتا التربية والتعليم العالي: السبت موعداً لحسم قرار تمديد الدوام أو استئنافه

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، انتهاء مدة العطلة التي أُعلن عنها سابقاً، مع توضيح الجدول الزمني للأيام المقبلة وآلية اتخاذ القرار بشأن استئناف الدراسة.

أكد البيان المشترك أن العطلة المعلنة سابقاً تنتهي بنهاية اليوم الأربعاء. ومع ذلك، سيستمر توقف الدوام يوم غدٍ الخميس (5 آذار) لكونه عطلة رسمية مجدولة، يليه يوم الجمعة، مما يعني أن المؤسسات التعليمية ستبقى مغلقة فعلياً حتى نهاية الأسبوع.

فيما يخص المدارس والمؤسسات التابعة لوزارة التربية، تقرر عقد اجتماع موسع يوم السبت المقبل لإجراء تقييم شامل للأوضاع الراهنة. وبناءً على نتائج هذا التقييم، ستصدر الوزارة قراراً نهائياً إما بتمديد العطلة لفترة إضافية أو الإعلان عن استئناف الدوام الرسمي.

من جانبها، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها لم تتخذ حتى الآن قراراً نهائياً بشأن تمديد العطلة أو استئناف الدراسة في الجامعات والمعاهد. وأشارت المصادر إلى أن فرقاً مختصة من مجلس الوزراء ستجري تقييماً ميدانياً وأمنياً مع بداية الأسبوع المقبل، ليتم على ضوئه تحديد موعد العودة إلى القاعات الدراسية.

وكان اتحاد معلمي كوردستان طالب اليوم الاربعاء في بيان، بضرورة تمديد العطلة الدراسية في الإقليم، وعزا الاتحاد هذا الطلب إلى الظروف غير المستقرة واستمرار الصراعات في المنطقة، مؤكداً أن الحفاظ على سلامة المعلمين والطلبة يأتي في مقدمة الأولويات.