سروة محمد: النمسا دعت إلى توسيع العلاقات مع إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت مدير مركز تنسيق الأزمات في وزارة الداخلية بإقليم كوردستان، سروە محمّد، أن حكومة كوردستان تمكّنت من خلال اتباع سياسة صحيحة وواقعية في التعامل مع ملفات مختلفة، من أن تصبح طرفًا أساسيًا وفعّالًا لدى المراكز والهيئات الدولية.

وكمثالٍ على نجاح هذه السياسة، قالت محمد في تصريحٍ لـ كوردستان24: العام الماضي، عندما زار وزير داخلية الإقليم المملكة المتحدة، استُقبِل رسمياً من نظرائه في دول أخرى.

وأضافت: عرضت هناك ملفات إقليم كوردستان وسبل تعامل الحكومة مع القضايا الحساسة مثل الهجرة، وحماية الحدود، وملاحقة الجرائم المنظمة، وذلك كمثال على تجربة ناجحة قدّمتها الدول الأخرى كنموذج.

وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عُقد بين ريبر أحمد، وزير داخلية الإقليم، ونظيره النمساوي، أوضحت مدير مركز تنسيقي الأزمات أن وزير داخلية النمسا أبدى اهتمامًا كبيرًا بالاجتماع، كما قدّم شكره وتقديره للنهج الذي تتبعه حكومة الإقليم ووزارة الداخلية فيما يخص الآليات الدقيقة لإدارة ملفات الهجرة.

وفي ختام تصريحها، أكّدت محمّد على تاريخية العلاقات بين النمسا وإقليم كوردستان، موضحةً أن الأمر المفرح هو أن وزير داخلية النمسا أعرب بصدق عن أن لإقليم كوردستان أهمية خاصة لدى بلاده، وأكد رغبته في زيادة مستوى التنسيق في عدة مجالات مع حكومة الإقليم.

ووصل وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد، اليوم الجمعة، إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وتتضمن الأجندة الرئيسية للزيارة، إجراء مباحثات معمقة وتوقيع اتفاقية رسمية بين الجانبين تغطي مجالات حيوية تشمل الأمن، الاقتصاد، التجارة، وملف اللاجئين. ومن المقرر أن تجرى مراسم توقيع هذه الاتفاقية داخل مبنى وزارة الداخلية النمساوية.