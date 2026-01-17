"قسد" تتهم دمشق بخرق اتفاق دولي شرقي حلب وتحذر من "تداعيات خطيرة"

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت، الحكومة السورية بخرق بنود الاتفاق المبرم برعاية دولية بشأن ترتيبات السيطرة في ريف حلب الشرقي، محذرة من أن التصرفات الأخيرة لدمشق تضع المنطقة على أعتاب مواجهة خطيرة.

وأوضح المركز الإعلامي لـ"قسد" في بيان رسمي، أن التفاهمات الدولية كانت تقضي بدخول قوات الحكومة السورية إلى مدينتي "دير حافر" و"مسكنة" عقب إتمام "قسد" لعملية انسحابها بشكل كامل. إلا أن القوات الحكومية أخلّت بهذا الجدول الزمني، وبدأت بالدخول إلى المدينتين قبل اكتمال انسحاب مقاتلي "قسد".

ووصف البيان هذا التحرك بأنه خرق صريح للالتزامات، مؤكداً أنه خلق "وضعاً ميدانياً بالغ الخطورة" ينذر بتداعيات ميدانية وأمنية صعبة في المنطقة، نتيجة التماس المباشر بين القوات قبل انتهاء الترتيبات الفنية للانسحاب.

واختتمت "قسد" بيانها بمطالبة القوى الدولية الراعية والضامنة لهذا الاتفاق بالتدخل العاجل والفوري، للضغط على حكومة دمشق وإلزامها بالتقيد بالبنود المتفق عليها، وذلك لمنع تفاقم الأوضاع وضمان تنفيذ عملية انتقال السيطرة بشكل آمن ومنظم.