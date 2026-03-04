للمرة الثالثة خلال أسبوع.. العراق يمدد إغلاق أجوائه بالكامل لـ 72 ساعة إضافية

منذ 34 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، وذلك في ظل استمرار حالة التأهب الأمني وتصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وذكرت السلطة في بيان رسمي، أن قرار الإغلاق تم تمديده لمدة (72) ساعة إضافية، تبدأ من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم الخميس (09:00 بتوقيت غرينتش)، وتستمر حتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت المقبل. وأوضح البيان أن هذا الإجراء جاء بناءً على التقييم المستمر للمخاطر الأمنية وتطورات الأوضاع الإقليمية المتسارعة.

سلسلة تمديدات متلاحقة

ويعد هذا التمديد هو الثالث من نوعه منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث كانت السلطات قد فرضت إغلاقاً أولياً مع بداية التصعيد، ثم أتبعته بتمديدين قصيرين، قبل أن تقرر اليوم رفع المدة إلى ثلاثة أيام إضافية. وتعكس هذه الخطوة حجم القلق من احتمال تأثر الممرات الجوية العراقية بالنزاعات المسلحة أو الرشقات الصاروخية المتبادلة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الغليان الأمني، مما دفع العراق ودولاً مجاورة إلى اتخاذ تدابير احترازية لحماية الطيران المدني من أي استهداف أو حوادث عرضية.

وأكدت سلطة الطيران المدني أنها تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تقييم الموقف بشكل دوري، مشيرة إلى أنها قامت بإشعار كافة شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بالجدول الزمني الجديد، مع التأكيد على أن إعادة فتح الأجواء مرهونة باستقرار الأوضاع الأمنية وضمان سلامة الملاحة الجوية بالكامل.