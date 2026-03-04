مقتل وإصابة 3 مقاتلين في اعتداء جوي استهدف قوة أمنية بين كربلاء والنجف

منذ 29 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلنت قيادة العمليات المشتركة/ خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن تعرض قوة من قيادة عمليات كربلاء إلى اعتداء جوي وإطلاق نار أثناء تنفيذها مهاماً أمنية، مما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف القوات المسلحة.

تفاصيل الاعتداء

وأوضحت الخلية في بيان رسمي، أن القوة الأمنية كانت تنفذ واجب تفتيش في المنطقة الصحراوية الرابطة بين محافظتي كربلاء والنجف الأشرف فجر اليوم، قبل أن تتعرض لقصف جوي مباغت وإطلاق نار مباشر. وأكد البيان أن الحادث أدى إلى مقتل أحد المقاتلين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

تحقيق رفيع المستوى

وعلى خلفية الحادث، وجهت القيادة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على ملابسات هذا "الاعتداء الآثم" وتحديد الجهات المسؤولة عنه، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والميدانية لضمان حقوق الشهداء والمصابين.

تحذير ورفض رسمي

وشددت قيادة العمليات المشتركة في بيانها على أن تكرار مثل هذه الحوادث بحق القوات الأمنية الوطنية وهي تؤدي واجباتها داخل الأراضي العراقية يمثل "انتهاكاً صارخاً وعملاً غير مبرر"، واصفة إياه بـ"الخرق المرفوض" الذي سيتم التعامل معه وفق القوانين والأعراف العسكرية والسيادية النافذة.