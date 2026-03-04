ارتفاع عدد القتلى في الكويت إلى أربعة منذ بدء الضربات الإيرانية على الخليج

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24)- لقيت طفلة تبلغ 11 عاما مصرعها في الكويت إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في بيان الأربعاء، لترتفع حصيلة القتلى في البلاد إلى أربعة منذ بدء الهجمات الإيرانية على الخليج.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند إن "مستشفى الأميري استقبل... حالة إصابة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما من المقيمين في البلاد، وذلك إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة".

وأضاف "جرى الإنعاش في سيارة الإسعاف أثناء نقل الطفلة إلى المستشفى، استمرت محاولات الإنعاش فور وصولها إلى مستشفى الأميري لمدة تقارب نصف ساعة، إلا أنها فارقت الحياة جراء الإصابة".

وبهذا ارتفع عدد القتلى في الكويت إلى أربعة، بينهم عسكريان قُتلا الاثنين. وقد أسفرت الهجمات الإيرانية على باقي الخليج عن مقتل ثلاثة أشخاص في الإمارات، وشخص في البحرين، وآخر في سلطنة عُمان.

ومنذ بدء طهران شنّ ضربات على الخليج السبت ردا على الهجوم الإسرائيلي الأميركي عليها، استهدفت الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية قواعد عسكرية وسفارات أميركية، فضلا عن مطارات وموانئ وفنادق ومبان سكنية.

وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض صاروخي كروز فوق منطقة جنوب العاصمة الرياض، فيما أفادت وسائل إعلام رسمية عن إحباط هجوم منفصل بطائرات مسيرة، كما سُمع دوي انفجارات جديدة في العاصمة المنامة، وفق مراسلة فرانس برس.

وأبلغت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي إم تي أو" في الساعات الأولى من الأربعاء عن حادثين بحريين، الأول قبالة سواحل سلطنة عُمان والآخر قبالة سواحل الإمارات، مشيرة إلى أن السلطات تُجري تحقيقات.

وأفادت "يو كي إم تي أو" بتلقيها بلاغا عن حادث وقع على بُعد 137 ميلا بحريا شرق مسقط، جاء فيه أن "الربان سمع دوي انفجار قوي قرب السفينة، أعقبه تصاعد دخان من الماء. السفينة وطاقمها بخير".

وفي بلاغ آخر، أفادت الهيئة بتلقيها تقريرا عن حادث وقع على بُعد 7 أميال بحرية شرق الفجيرة، فيه أن "الربان أفاد بأن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول، ما أدى إلى تلف ألواحها الفولاذية. ولم يُرصد أي حريق أو تسرب للمياه. جميع أفراد الطاقم بخير".

وتعرّضت القنصلية الأميركية في دبي لهجوم بطائرة مسيّرة مساء الثلاثاء تسبب في حريق أُخمد دون وقوع إصابات، وهو ثالث استهداف إيراني لمقرّ بعثة أميركية في الخليج، بعد تعرّض سفارة الولايات المتحدة في الرياض لهجوم بمسيّرتين ليل الاثنين الثلاثاء، والسفارة الأميركية في الكويت لهجوم بمسيّرات الاثنين.

وفي خضم هذا التوتر، أعيد افتتاح بورصتي دبي وأبوظبي الأربعاء على تراجع قوي، بعد إغلاق دام يومين.

وافتتح المؤشر العام لسوق دبي على هبوط حاد بنسبة 4,7%، فيما سجّل المؤشر العام لسوق أبوظبي هو الآخر انخفاضا قويا حادا بنسبة 3,5% بعد افتتاحه.



المصدر: فرانس برس