المركز الإعلامي لـ قسد: اشتباكات في دبسي عفنان غرب الرقة بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اندلاع اشتباكات في منطقة دبسي عفنان غرب محافظة الرقة، عقب هجوم استهدف نقاطًا تابعة لقواتها، في خرقٍ للاتفاق المبرم برعاية دولية.

وقال المركز، في بيان له، إن الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار ومنح مهلة 48 ساعة لانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مدينتي دير حافر ومسكنة، إلا أن قوات تابعة لحكومة دمشق – بحسب البيان – أدخلت أرتالًا عسكرية وآليات ثقيلة ودبابات إلى المنطقة قبل اكتمال الانسحاب، وهاجمت مواقع القوات.

وأضاف البيان أن الهجوم أدى إلى مقتل عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، محمّلًا الجهات التي قال إنها خرقت الاتفاق المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل.

كما حمّل المركز الإعلامي القوى الدولية الراعية للاتفاق مسؤولية ما يجري على الأرض، داعيًا إياها إلى التدخل الفوري لوقف الخروقات ومنع تفاقم الأوضاع.

وفي وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، عن سحب قواته من مناطق التماس الحالية شرقي حلب اعتباراً من صباح غدٍ السبت، وإعادة تموضعها في مناطق شرق الفرات.

وقال عبدي في منشورٍ على منصة إكس:

بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار، قررنا سحب قواتنا غدا صباحاً الساعة 7. من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات.

وكانت وزارة الدفاع السورية، قد رحّبت من جانبها بقرار انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق التماس غرب نهر الفرات.

مؤكدة في بيانٍ لها، أنها ستتابع بدقة تنفيذ الانسحاب الكامل بكافة العتاد والأفراد باتجاه شرق النهر.