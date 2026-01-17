نيجيرفان بارزاني وماكرون يبحثان أوضاع المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تلقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم (السبت، 17 كانون الثاني 2026)، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، بحثا خلاله الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والشرق الأوسط، وسلطا الضوء على التطورات في سوريا.

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء التوترات والصدامات في سوريا ودعيا جميع الأطراف إلى تهدئة الوضع، وأبديا دعمهما للاستئناف الفوري للمحادثات من أجل تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بين قسد والحكومة السورية وأكدا على حماية السكان المدنيين.

في السياق ذاته، أشاد ماكرون بدور وجهود نيجيرفان بارزاني في التوسط والسعي لتهدئة الوضع في سوريا ومنع المزيد من التعقيدات.

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني على ضرورة تثبيت حقوق الشعب الكوردي في الدستور السوري القادم، وأعرب عن شكره وتقديره لدور ودعم الرئيس ماكرون وفرنسا في سبيل القضاء على التوترات والتعقيدات وحماية الاستقرار في المنطقة.