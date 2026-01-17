بلدية أربيل تعلن حصاد 2025: إنفاق 116 مليار دينار على المشاريع

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت رئاسة بلدية أربيل، اليوم، عن التقرير السنوي لإحصائيات ونشاطات عام 2025، مؤكدة تحقيق طفرة نوعية في تطوير البنية التحتية للعاصمة وزيادة المساحات الخضراء، وذلك تماشياً مع البرنامج الخدمي للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

أرقام ومشاريع

وأشار التقرير إلى تنفيذ 67 مشروعاً خدمياً متنوعاً خلال العام الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 116 ملياراً و500 مليون دينار عراقي. وفي إطار تنظيم قطاع البناء والتجارة، منحت البلدية 8 آلاف و876 رخصة بناء سكنية، و679 رخصة تجارية، بالإضافة إلى 335 تصريحاً لمواطنين ومستثمرين.

نهضة بيئية

وفي الجانب البيئي، حققت العاصمة أربيل تقدماً ملحوظاً، حيث تم غرس 93 ألفاً و310 أشجار و64 ألفاً و709 شتلات في مناطق مختلفة من المدينة، مما أدى إلى رفع نسبة المساحات الخضراء في أربيل لتصل إلى 20.15%. وفي سياق النظافة العامة، تمت معالجة أكثر من 683 ألف طن من النفايات بتكلفة بلغت ملياراً و92 مليون دينار.

تطوير الطرق والجسور

أما على صعيد البنية التحتية للطرق، فقد أنجزت فرق البلدية إكساء وتبليط نحو مليون متر مربع من الشوارع ضمن حدود رئاسة بلدية أربيل، حيث استُخدم في هذه العمليات 11 ألفاً و335 طناً من الإسفلت الذي أنتجه مصنع البلدية الوطني.

رؤية استراتيجية

وأكدت رئاسة البلدية أن هذه المشاريع تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان الرامية إلى تحديث المظهر الحضاري للمدن وتوفير بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة، مشددة على أن الاعتماد على القدرات الهندسية الوطنية والمصانع المحلية كان له الدور الأبرز في نجاح هذه الخطط وبجودة عالية.