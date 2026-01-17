لبحث استقرار سوريا.. الرئيس بارزاني يستضيف اجتماعاً رفيعاً يضم المبعوث الأمريكي ومظلوم عبدي ورئيس المجلس الوطني

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استضاف الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، 17 كانون الثاني 2026، في بیرمام، اجتماعاً مهماً بين السفير توماس باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون سوريا، وويندي غرين، القنصل العام الأمريكي في أربيل، والجنرال كيفن لامبارت، قائد القوات الأمريكية في سوريا، والكولونيل زاكاريا كورك، والجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، ومحمد إسماعيل، رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS).

وخلال اللقاء، رحّب الرئيس بارزاني بحرارة بجميع الأطراف، وأعرب عن شكره وتقديره لاستجابتهم وحضور هذا الاجتماع بُغية إحلال السلام ومنع استمرار العنف في ظل هذه الظروف الخاصة، كما أكد الرئيس بارزاني على أهمية وضرورة الحوار والاستقرار والتعايش في سوريا الجديدة.

من جانبه، قدم السفير توماس باراك، بالنيابة عن الولايات المتحدة، شكره وتقديره للرئيس بارزاني على هذه الاستضافة وتنظيم الاجتماع، إلى جانب ما يقدمه من دعم متواصل.

وبعد ذلك، تبادل الحاضرون الآراء ووجهات النظر حول عدة قضايا، كما سلطوا الضوء على جملة من الخطوات العملية الرامية إلى تحقيق الاستقرار.