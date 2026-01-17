مسرور بارزاني ومبعوث ترامب يشددان على احترام الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستتن24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، خلال منشور على منصة إكس، عن سعادته باستقبال، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون سوريا، والسفير الأمريكي لدى تركيا والوفد المرافق لهما

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026، في مصيف صلاح الدين (پیرمام)، توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون سوريا، والسفير الأمريكي لدى تركيا والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضرته القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، ويندي غرين، التباحث حول الأوضاع العامة في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى ملف العلاقات مع دول الجوار.

وشهد الاجتماع تأكيداً مشتركاً على ضرورة الركون إلى الحلول السلمية لمعالجة كافة المشكلات العالقة، مع التشديد على أهمية حماية واحترام الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان كضمانة أساسية للاستقرار.

كما تناول الجانبان آليات التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم الأمن والسلم الإقليميين، ويوفر بيئة ملائمة للتفاهمات السياسية بعيداً عن التصعيد، بما يضمن صون الاستحقاقات القانونية والدستورية لكافة الأطراف.