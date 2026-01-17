قاعدة عين الأسد في عهدة القوات العراقية رسمياً

منذ 35 دقيقة

أربيل(كوردستان24)- أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، الإشراف على توزيع المهام الواجبات في قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، بعد الانسحاب الأميركي من القاعدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع ورد فيه، إن "رئيس أركان الجيش، الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، أشرف اليوم على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأميركية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل".

وأشار البيان، إلى أن قادة الجيش والمراتب، كانوا برفقة يارالله، والذي باشر فوراً، مراحل تسلّم الملف الأمني من خلال إشرافه الميداني على توزيع الأصناف والتشكيلات داخل القاعدة، والمتمثلة بلواء القوات الخاصة الخامس والستين وأفواجه، بالإضافة إلى توزيع المقرات الخاصة بقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، وفقاً لبيان وزارة الدفاع.

كما تفقد جميع مفاصل القاعدة بهدف تأمين المرافق الخدمية والبنى التحتية والجوانب الإدارية واللوجستية، وبما يضمن رفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الواجبات المناطة على أكمل وجه.

ووجّه رئيس الأركان، وفقاً للبيان، الجهات المعنية في القاعدة بتكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين جميع القطعات الماسكة للقاعدة، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوزيع المهام بالشكل الذي يضمن تأمين وحماية قاعدة عين الأسد لكونها من أهم القواعد العسكرية ضمن قاطع المسؤولية.