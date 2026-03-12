الرئيس مسعود بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- جرى اليوم الخميس 12 آذار/مارس 2026 ، اتصال هاتفي بين الرئيس مسعود بارزاني، وتوم باراك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا.

وخلال الاتصال، نقل باراك تحيات الرئيس دونالد ترامب إلى الرئيس بارزاني، معرباً عن شكره لقيادته الحكيمة في إدارة الإقليم وحماية أمنه واستقراره ومسارات التنمية فيه.

وأكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل النظر إلى إقليم كوردستان كحليف وصديق، وستستمر في التنسيق الوثيق معه. كما شدد على الأهمية الاستراتيجية للعراق وإقليم كوردستان كركيزتين أساسيتين في المنطقة، مؤكداً أن واشنطن، وفي ظل هذه الظروف المعقدة، ستواصل دعم حكومتي العراق والإقليم لإيجاد حلول للقضايا العالقة، بما يخدم مصالح الطرفين في مختلف القطاعات.

من جانبه، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره وتقديره للرئيس ترامب، كما ثمن الدور البناء والمؤثر الذي يؤديه توم باراك.

وجدد الرئيس بارزاني التأكيد على أن إقليم كوردستان يعمل دائماً على تعزيز الاستقرار في المنطقة بأسرها، متمسكاً بمبادئ الديمقراطية والتعايش والحوار. وشدد بارزاني على أن إقليم كوردستان كان وسيبقى دائماً جزءاً من الحل، ولم ولن يكون يوماً جزءاً من أي مشكلة.

وفي سياق آخر، أطلع الرئيس بارزاني المبعوث الخاص على الهجمات الأخيرة التي تعرض لها إقليم كوردستان من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون. واتفق الجانبان في ختام الاتصال على ضرورة إبعاد إقليم كوردستان والعراق عن الصراعات الجارية، وضمان حمايتهما واستقرارهما.