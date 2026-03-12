النائب أمين شري: فرع "القرض الحسن" المستهدف ببيروت كان مغلقاً منذ أسبوعين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله، أمين شري، أن مكتب مؤسسة "القرض الحسن" الذي استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة "زقاق البلاط" بوسط العاصمة بيروت، كان مغلقاً تماماً منذ أسبوعين.

وجاءت تصريحات شري خلال تفقدّه لموقع القصف الذي طال الطابق الأرضي لأحد المباني في منطقة مزدحمة وحيوية، حيث أشار إلى أن الفرع المستهدف لم يكن يمارس أي نشاط في الآونة الأخيرة.

وتُعد هذه الغارة هي الثانية من نوعها التي تستهدف قلب العاصمة اللبنانية يوم الخميس، حيث وقعت في منطقة حساسة قريبة من مراكز حكومية ومقر الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية. وقد خلفت الغارة دماراً واسعاً في الممتلكات، حيث تناثر الحطام والزجاج المهشم في الشوارع الضيقة، وتضررت عدة سيارات كانت متوقفة في المكان.

يُذكر أن إسرائيل وضعت فروع مؤسسة "القرض الحسن" ضمن بنك أهدافها في الصراع المستمر مع حزب الله، وتعتبرها الذراع المالية للحزب المسؤولة عن تقديم القروض الصغيرة وتحويل الأموال وتدبير الشؤون المالية الداخلية.

هذا وتجمع العشرات من سكان المنطقة عقب الهجوم، وسط حالة من الذعر جراء وصول الضربات الإسرائيلية إلى عمق الأحياء السكنية في العاصمة بيروت.





المصدر: فرانس برس