قوات الأمن الداخلي بشمال وشرق سوريا تتهم الجيش باستهداف دور الأهالي

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قالت قوات الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا إن وحدات جيش النظام السوري قامت باستهداف منازل المدنيين شرق الرقة وأؤدى الهجوم العنيف ، خلال القصف لاستشهاد طفل.

وطالبت القوات الأمنية في المنطقة بفتح تحقيق دولي عاجل للحد من الممارسات هذه و التصعيد الذي وصفته بـ" ممأسسة الجريمة " وسط صمت دولي مطبق.

واتهمت قوات الأمن الداخلي الكوردية في شمال وشرق سوريا (قسد) الجيشَ العربي السوري باستهداف منازل المدنيين بقذائف مدفعية، شرق مدينة الرقة، ما أدى حسب أرقام أولية إلى استشهاد طفل وإلحاق أضرار مادية كبيرة.

وأفادت قيادة القوات الآمنية الداخلية، في بيان رسمي، بأن القصف المباشر وغير المبرر على المنطقة السكنية "يمثل جريمة حرب إضافية" تُضمُ إلى سجل الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين في المنطقة"، محملاً قوات النظام السوري المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعواقبها.