الجالية الكوردية في أمستردام تتظاهر مساندة لكوردستان سوريا

منذ ساعة

أربيل( كوردستان)- وسط أجواء مفعمة بالروح القومية، احتشد العشرات من الكورد وأصدقائهم في ساحة "دام" بالعاصمة الهولندية أمستردام، رافعين أعلام كوردستان وصوراً تعبر عن التضامن مع روجآفا (شمال وشرق سوريا) وسط ترديد لشعارات التمسك بالهوية الوطنية لكوردستان.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة فعاليات يومية مسائية وعلى مدار الوقت، يشهدها العديد من المدن الأوروبية، تنديداً بالهجمات الأخيرة التي استهدفت الأهالي بمناطق كوردية في حلب، وتأكيداً على وحدة الصف الكوردي.

عبر المشاركون في الوقفة دعمٌ لـ(روجآفا) ومساندة لرسالة بارزاني عن دعمهم المطلق للمقاومة التي كانت في حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" بمدينة حلب، مؤكدين أن القضية الكوردية كلٌ لا يتجزأ.

وكما ثمن المتظاهرون مواقف وماسعي السلام والإنصاف للكورد من الرئيس مسعود بارزاني ورسالته الداعمة ل(روجآفا)، معتبرين إياها "بوصلة للوحدة القومية" في هذه المرحلة الحساسة.

وفي لقاءات أجرتها "كوردستان24" وجهت رسائل من قلب أمستردام من عدد من المتظاهرين، أكد عبرها أحدهم: "رسالة الرئيس بارزاني كانت بمثابة السند المعنوي الكبير لنا ولكل أهلنا في روج آفا، فنحن نشكره كثيراً على مواقفه المعتادة، نحن نستمد قوتنا من وحدتنا تحت هذه الراية".

فيما قالت إحدى المشاركات: "جئنا اليوم لنعلن تضامننا مع مقاومة الشيخ مقصود والأشرفية، ولنقول للعالم إن الكورد في بلدان المهجر وكل أرجاء الشتات لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما يتعرض له شعبنا".

و توسعت رقعة الاحتجاجات في أوروبا عبر هذا التجمهر في ظل توترات ميدانية شهدتها مدينة حلب مؤخراً وعموم شرق سوريا، مما أدى إلى موجة غضب عارمة في أوساط الجالية الكوردية في أوروبا.

ويشدد المتظاهرون على ضرورة التفاف الكورد في كافة أجزاء كوردستان حول رايتهم الوطنية وقيادتهم، كسبيل وحيد لمواجهة التحديات المصيرية.

مراسل (كوردستان24) دلوفان عماد الدين - هولندا



