وزيرا خارجيتي العراق وتركيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

أربيل( كوردستان24)- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين، اليوم وخلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة السيد هاكان فيدان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتناول الاتصال وفق وزارة الخارجية العراقية ومن على المنصة الرسمية للخارجية، اليوم، بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، ولا سيما التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة .

وفي المقابل أفادت مصادر في الخارجية التركية لوكالة الأناضول للانباء، السبت، بأن الوزيرفيدان أجرى اتصالا هاتفيا معنظيره العراقي فؤاد حسين دون دون التطرق لمضمون الإتصال بين الطرفين.