بلديات أربيل: توزيع 34 ألف قطعة أرض على الموظفين حتى الآن وإنجاز 85% من العملية مطلع آذار المقبل

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير عام بلديات أربيل، السيد مريوان حاكم هادي، اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026، أن عملية توزيع قطع الأراضي على الموظفين المستحقين تسير بوتيرة متسارعة، مؤكداً توزيع 34 ألف قطعة أرض ضمن حدود المديرية حتى الآن، فيما وجه نصيحة للموظفين بعدم "فرط" أراضيهم بأسعار زهيدة.

إحصائيات وأرقام

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أوضح هادي أنه تنفيذاً لقرار رئيس حكومة إقليم كوردستان، بدأت الفرق الفنية فوراً بتحديد الأراضي الصالحة للتوزيع، مشيراً إلى مسح نحو 104 آلاف دونم من الأراضي ضمن حدود المديرية العامة (خارج مركز المدينة).

وأضاف: "تلقينا حتى الآن 48 ألف استمارة من مجلس الوزراء عبر وزارة البلديات خاصة بمناطق أطراف أربيل، فيما بلغت الاستمارات الخاصة برئاسة بلدية أربيل (داخل مركز المدينة) نحو 50 ألف استمارة".

الجدول الزمني والقرعة

وحول سير العمل، كشف مدير عام البلديات عن إجراء قرعة التوزيع لبلديتين أو ثلاث بلديات أخرى خلال الأسبوع المقبل، متوقعاً إنجاز ما بين 80% إلى 85% من مجمل عملية التوزيع ضمن حدود مديريته بحلول مطلع شهر آذار القادم.

ضوابط صارمة وعقوبات قانونية

وشدد هادي على أن الشرط الأساسي للحصول على قطعة الأرض هو عدم استفادة الموظف سابقاً من أي عقار أو أرض سكنية من الحكومة، مؤكداً: "لن نسمح باستفادة أي موظف لمرتين، وحتى في حال ظهور اسم الموظف في القرعة، فإنه سيُستبعد نهائياً في مرحلة التدقيق اللاحقة إذا ثبتت استفادته السابقة".

كما حذر الموظفين الذين تقدموا بطلبات رغم استفادتهم المسبقة من تعرضهم للمساءلة والعقوبات القانونية وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

الخدمات والبنية التحتية

وفيما يخص الجانب الخدمي، طمأن هادي الموظفين بأن الأراضي المختارة قريبة جداً من الحدود البلدية لضمان إيصال الخدمات إليها في القريب العاجل وبتكاليف أقل. وأشار إلى أن ميزانية الخدمات ستؤمن من عدة مصادر، منها: ميزانية الاستثمار بوزارة البلديات، ميزانية تنمية المحافظات، و15% من إيرادات البلديات نفسها.

وأكد أن بعض المناطق التي تم التوزيع فيها، مثل (بحركة وبنسلاوة)، مخدومة جزئياً ويمكن للموظفين البدء بالبناء فيها حالياً.

نصيحة للموظفين

واختتم مريوان حاكم هادي حديثه بدعوة الموظفين إلى التمسك بأراضيهم وعدم بيعها بأسعار منخفضة، مؤكداً أن الحكومة جادة في تحويل هذه المناطق إلى أحياء سكنية نموذجية ومخدمة، مما سيرفع من قيمتها العقارية مستقبلاً.

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد وجه في 27 آذار 2024 بتوزيع قطع أراضي سكنية على كافة الموظفين والمتقاعدين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من الدولة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في جريدة "وقائع كوردستان" في أيار من العام نفسه.