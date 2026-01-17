ماكرون: وحدة سوريا تتحقق بدمج "قسد" لا بقتالها

منذ 44 دقيقة

أربيل(كوردستان 24) وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة واضحة إلى الحكومة السورية وحلفائها. وبهذا التصريح الذي نشرته الإيليزيه، تكون الدعوات الدولية تدخلت لوقف التصعيد العسكري في شمال سوريا دخلت منعطفاً جديداً.

وجاءت تصريحات ماكرون المباشرة في منشور على حسابه الرسمي، في منصة إكس، حَملَ رؤيةً سياسية واضحة لمستقبل سوريا، قائلاً: "سوريا موحدة ومستقرة لا تقوم إلا عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن البلاد، وليس عبر شن الحرب على أولئك الذين قاتلوا تنظيم داعش إلى جانبنا."

وأكد الرئيس الفرنسي على ضرورة توقف فوري للهجوم الذي تشنه السلطات السورية، معتبراً أن "فرنسا وأوروبا لا يمكنها أن تدعم الاستمرار في مثل هذا النهج." مشدداً على إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل.

وأشار ماكرون بشكلٍ خاص إلى المرسوم الرئاسي السوري المتعلق بالحقوق الكردية الذي أقرّ مؤخراً، واصفاً إياه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مع وعدٍ بمواصلة الجهود الفرنسية والأوروبية لدعم المسار التفاوضي دعماً لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وختم الرئيس الفرنسي تصريحه بتأكيد طبيعة هذا الموقف كموقف "دولة صديقة لسوريا وللشعب السوري"، في إشارة إلى رغبة باريس في لعب دور بناء لإخراج البلاد من أزماتها المتشابكة.

يأتي هذا التدخل الدبلوماسي الفرنسي في وقت تشهد فيه المناطق الشمالية والشرقية توتراً متصاعداً، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد العسكري إلى تقويض الاستقرار الهش وإفشال أي فرص للحل السياسي الشامل.