وكالة سانا: الجيش العربي السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش العربي السوري بعد منتصف ليل السبت- الأحد سيطرته على مدينة الطبقة الاستراتيجية، وسد الفرات المجاور حيث كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وكان الجيش قد أكد في بيان سابق سيطرته على مطار الطبقة العسكري بعد ساعات من بدء دخوله الى المدينة الاستراتيجية المجاورة لأكبر سدود البلاد، وأحد أكبر منشآت الطاقة الكهرومائية في سوريا.

وتشكّل الطبقة عقدة مواصلات على محور يربط حلب بشرق سوريا، وتجاور المطار الذي تحول إلى قاعدة عسكرية استراتيجية.

وكان الجيش السوري أعلن صباح السبت أن قواته سيطرت على مساحات واسعة من ريف حلب الشرقيّ، غداة إعلان قوات سوريا الديمقراطية موافقتها على الانسحاب منها.

يأتي ذلك، تزامناً مع إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فجرت جسرين رئيسيين على نهر الفرات في محافظة الرقة في شمال سوريا، بعيد إعلان الجيش العربي السوري سيطرته على مدينة الطبقة الإستراتيجية في ريف الرقة وسد الفرات المجاور.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية نقلا عن مديرية إعلام محافظة الرقة أن "قسد فجر الجسر الجديد (الرشيد) في مدينة الرقة".

وكانت الوكالة قد أفادت سابقاً بأن مقاتلي قسد فجروا "الجسر القديم الممتد فوق نهر الفرات في الرقة، ما أدّى إلى تدمير خطوط المياه الممتدة عليه".