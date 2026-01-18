رامي عبدالرحمن لـ كوردستان24: اشتباكات في أحياء الرقة بين قسد ومسلحي العشائر وسط توتر شعبي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تشهد أحياء مدينة الرقة اشتباكات مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) من جهة، ومسلحي العشائرالعربية، في ظل تصاعد ملحوظ للتوتر الأمني داخل المدينة.

وأفادت مصادر محلية بسماع أصوات تكبيرات من مساجد حي سيف الدولة، تزامنًا مع استمرار المواجهات، ما زاد من حالة القلق بين السكان.

وفي السياق ذاته، خرج عدد كبير من الأهالي إلى الشوارع في مناطق دوار النعيم ودوار الدلة وشوارع الساعة وتل أبيض والوادي، وسط حالة من الفوضى والازدحام، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة، في وقت تسود فيه حالة من الترقب والحذر بين المدنيين، مع غياب أي بيان رسمي يوضح أسباب التصعيد أو مآلاته.