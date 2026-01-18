وزير الإعلام السوري: نحن على موعد قريب من إعلان وقف إطلاق نار شامل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"،إن السلطات السورية تترقب إعلانا مهما مساء الأحد، يتعلق بسير المشاورات الجارية حول اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية.



كما نقل تلفزيون سوريا عن مسؤول سوري رفيع المستوى أن الشرع وجه دعوة رسمية إلى قائد "قسد" للمشاركة في الاجتماع مع المبعوث الأميركي، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وإطلاق مسار تفاهم سياسي وأمني.

أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع استقبل في دمشق المبعوث الأميركي توم براك، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، مؤكدة أن اللقاء تناول وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الحالية، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، وآخر التطورات الإقليمية.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "قسد" والجيش السوري في ريفي حلب الشرقي والرقة الجنوبي، وأسفرت عن سقوط قتلى، لم يعرف عددهم بدقة حسب البيانات الواردة من الطرفين، إلى جانب سيطرة القوات السورية على عدد من المناطق، شملت مواقع وحقول نفط وغاز في محافظة دير الزور، التي انسحب منها قسد طوعاً، وذلك إلتزاما منها ببنود اتفاق آذار و حسب حوارات أربيل الأخيرة، التي عقدت بحضور من الرئيس مسعود بارزاني مع المبعوث الأمريكي و مظلوم عبدي قائد قوات قسد.