شريانٌ حيوي جديد في أربيل.. تقاطع "گۆمەسپان" يربط المحافظة بشبكة طرق عصرية

منذ ساعتين

في طفرة نوعية تشهدها البنية التحتية لمحافظة أربيل، يقترب مشروع "تقاطع گۆمەسپان" من دخول الخدمة الفعلية، ليشكل حلقة وصل استراتيجية تربط طرق (كويه – گۆمەسپان – بستورة) بمركز المدينة. المشروع الذي صُمم وفق أحدث المعايير الهندسية، يهدف إلى إنهاء عقود من الزخم المروري وحوادث السير، وتوفير حركة انسيابية لا تتوقف في الاتجاهات الأربعة.

أعلنت مجموعة "هيمن" المنفذة للمشروع عن وصول نسبة الإنجاز في طريق (أربيل – گۆمەسپان) المزدوج إلى 98%، وهو ما يعكس سرعة فائقة في التنفيذ مقارنة بالجدول الزمني المحدد. ويمتد الطريق بطول 16 كيلومتراً وصولاً إلى منطقة كسنزان، ضمن مشروع ضخم يبلغ طوله الإجمالي 38 كيلومتراً.

ويكشف الحجم الهندسي للمشروع عن ضخامة العمل؛ إذ يضم 40 جسراً وممراً سفلياً، فيما استنفرت الشركة المنفذة أكثر من 600 آلية متنوعة تعمل يومياً لإتمام اللمسات النهائية.

وفي هذا السياق، أكد أمير أحمد، مدير مشاريع الطرق في مجموعة هيمن، أن المشروع يمثل نموذجاً متكاملاً، قائلاً: "لم نكتفِ بتمهيد الطريق، بل أنجزنا مشروعاً يراعي أدق معايير السلامة من إرشادات مرورية، وجدران ساندة، وأنظمة متطورة لتصريف المياه. تقاطع گۆمەسپان بجسوره الثلاثة الشاهقة سيضمن عبوراً آمناً وسلساً نحو أربيل، كويه، وبستورة دون أي اختناقات مرورية تذكر".

خلف الأرقام والخرائط، تبرز قصص المواطنين الذين عانوا لسنوات من خطورة الطريق القديم. المشروع لم يختصر المسافات فحسب، بل أعاد الطمأنينة للمسافرين.

يقول المواطن سفر فرحان بنبرة ملؤها الارتياح: "كنت أستغرق سابقاً 45 دقيقة للوصول إلى أربيل وسط مخاطر جمّة، أما اليوم فأقطع المسافة ذاتها خلال 10 إلى 15 دقيقة فقط بكل سهولة ويسر. نشكر حكومة الإقليم على هذا الإنجاز الذي وضع حداً للقلق الدائم".

من جانبه، وصف المواطن أحمد ياسين المشروع بـ "وداع طريق الموت"، مؤكداً أن الطريق العصري والمنظم سيخدم أهالي المنطقة ويسهم في حماية أرواحهم، بعد أن كانت الحوادث المؤلمة خبراً شبه يومي.

لا تتوقف أهمية المشروع عند الجانب المروري؛ فهو محور أساسي ضمن خطة حكومة إقليم كوردستان لتحويل كافة مداخل العاصمة أربيل إلى طرق مزدوجة (سايدين). ومن المتوقع أن يسهم الطريق في تنشيط الحركة السياحية في مناطق گۆمەسپان وبستورة، وتسهيل حركة التجارة والتبادل الاقتصادي مع قضاء كويه.

يذكر أن حجر الأساس للمشروع وُضع في تشرين الأول من عام 2024، ومع اقتراب افتتاحه قبل الموعد المقرر، تتجه الأنظار نحو المرحلة التالية؛ حيث تدخل تصاميم طريق (بستورة – گۆمەسپان) مراحلها النهائية، ومن المؤمل انطلاق أعمال التنفيذ فور انقضاء موسم الأمطار الحالي، ليُنجز المحور بالكامل قبل نهاية العام الجاري، مكتملاً بذلك أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في قلب كوردستان.