المجلس الوطني الكوردي: مرسوم الشرع حجر أساس لبناء سوريا ديمقراطية لامركزية وإنهاء عقود من المظالم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدر المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) بياناً رسمياً اليوم الأحد، أعرب فيه عن "ارتياحه الكبير" للمرسوم الرئاسي رقم 13 الصادر عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، واصفاً إياه بالخطوة التاريخية والمقاربة الرسمية الأولى التي تنصف الحقوق الكوردية في سوريا بشكل علني ومباشر.

اعتراف بالهوية وحقوق ثقافية

وأكد المجلس في بيانه أن اعتبار الكورد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، والإقرار بحقوقهم الثقافية واللغوية، يمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الوطنية السورية. كما رحب المجلس بقرار اعتبار "عيد نوروز" عيداً وطنياً لجميع السوريين، وهو ما كان يُطالب به الشعب الكوردي لعقود.

رفع المظالم التاريخية

وسلط البيان الضوء على أهمية البند المتعلق بإلغاء نتائج "الإحصاء الاستثنائي" وما ترتب عليه من آثار قانونية وإنسانية، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسهم في رفع الظلم عن عشرات الآلاف من المواطنين الكورد الذين عانوا من التهميش والحرمان من المواطنة.

نحو حل سياسي ودستوري

ورغم ترحيبه بالمرسوم، أكد المجلس الوطني الكوردي أن هذه الخطوة هي "بداية الطريق" نحو حل شامل وعادل للقضية الكوردية بصفتها قضية وطنية بامتياز. ودعا المجلس إلى:

صياغة اعتراف دستوري بالحقوق القومية الكوردية.

ضمان الشراكة الحقيقية في بناء الدولة السورية الجديدة.

إطلاق حوار جدي ومسؤول بين الحكومة السورية والوفد الكوردي المشترك للوصول إلى حلول مستدامة.

دعم وقف إطلاق النار

وفي سياق متصل، دعا المجلس الوطني الكوردي إلى الالتزام الكامل باتفاقية وقف إطلاق النار الشامل التي أُعلنت اليوم، مشدداً على ضرورة إيقاف كافة الأعمال القتالية لاغتنام الفرصة وتعميق الحوار السياسي الوطني.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على رؤيته لمستقبل البلاد كـ "دولة ديمقراطية تعددية لامركزية"، تقوم على العدالة والاعتراف بحقوق كافة المكونات، بما يضمن وحدة البلاد وترسيخ السلم الأهلي على أسس عادلة.